Frattesi via dall’Inter? La Juve prepara l’assalto | c’è la contropartita per abbassare il prezzo!

Si intensificano le trattative tra Juventus e Inter per il trasferimento di Frattesi. La Juventus sta preparando un’offerta, valutando una contropartita per ridurre il costo del calciatore. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla possibile operazione e le strategie delle due società in vista di questa eventuale cessione.

Inter News 24 Il punto sulla trattativa. L’asse di mercato tra Milano e Torino si fa incandescente e potrebbe regalare un colpo di scena già a gennaio. L’oggetto del desiderio della Juventus è ormai dichiarato: Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale, scivolato progressivamente ai margini delle rotazioni dell’ Inter, sembra destinato a lasciare la Pinetina. Le recenti e criptiche dichiarazioni del tecnico Cristian Chivu, che ha lasciato intendere motivazioni complesse dietro lo scarso utilizzo della mezzala, hanno di fatto acceso il semaforo verde per le pretendenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

