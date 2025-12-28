Frattesi Juventus bianconeri in pressing per il mediano | l’operazione con l’Inter può andare in porto in due modi Ci sono sono novità sull’affare

La Juventus sta valutando l’acquisto di Davide Frattesi, attualmente all’Inter, con l’obiettivo di rafforzare il centrocampo. L’operazione potrebbe concretizzarsi tramite un prestito con obbligo di riscatto, offrendo a Frattesi più spazio e opportunità di crescita. Sul fronte dell’affare ci sono novità e sviluppi che potrebbero definire il futuro del mediano e influenzare le strategie di mercato dei bianconeri.

Frattesi Juventus: il centrocampista in uscita dall’Inter cerca spazio per il Mondiale 2026, i bianconeri lavorano al prestito con obbligo. Il futuro di  Davide Frattesi  sembra sempre più lontano da Milano. In questo caldo dicembre 2025, le voci di mercato si fanno insistenti: il centrocampista non è soddisfatto del suo impiego all’Inter e, con l’avvicinarsi del  Mondiale 2026, ha assoluta necessità di giocare con continuità per non perdere il treno azzurro. La Juventus è il club che si sta muovendo con maggiore decisione, spinta dalla volontà del suo allenatore, Luciano Spalletti. La situazione è chiara: Frattesi non ha trovato il minutaggio sperato nelle rotazioni nerazzurre e valuta l’addio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

