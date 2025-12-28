Frattesi Inter gennaio decisivo per la cessione del centrocampista | Uscita ormai scontata Juventus in prima fila
Inter News 24 Frattesi Inter, il centrocampista nerazzurro al centro del mercato: la Juventus resta il club più attento, ma non solamente i bianconeri. Sarà un gennaio caldissimo in casa Inter sul fronte Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro è sempre più vicino all’addio e, anche alla luce delle parole pronunciate da Cristian Chivu in conferenza stampa, la sua uscita viene considerata ormai probabile. Il club più attivo resta la Juventus di Luciano Spalletti, grande estimatore del giocatore. A fare il punto è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo il giornalista, Frattesi non ha trovato lo spazio che si aspettava a Milano: i problemi fisici hanno inciso sia sulla preparazione estiva sia sull’avvio di stagione, rendendo difficile trovare continuità. 🔗 Leggi su Internews24.com
