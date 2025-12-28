Franco quasi cieco per colpa della cataratta | Sono rinato dopo 3 anni nell’oscurità avevo perso la mia gioia di vivere

Fermo, 28 dicembre 2025 – Oggi Franco sorride di nuovo, col suo modo allegro e leggero di vivere una vita piena di ostacoli. Sorride Franco Pozzi, da anni vive alla comunità di Capodarco, con la sua carrozzina, le storie che ama raccontare, le parole che riesce a scrivere ma non a pronunciare. Da tre anni Franco aveva praticamente perso la vista per colpa di una cataratta che gli aveva colpito entrambi gli occhi, la sua faticosa autonomia è stata messa a dura prova e anche il suo stato d'animo. Nessuno si prendeva la responsabilità di operarlo, troppo grave la sua disabilità, rischioso immaginare di procedere con l'anestesia locale.

