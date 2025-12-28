In questa intervista, Francesca Pascale condivide la sua verità su Berlusconi, chiarendo i momenti più complessi del loro rapporto. Attraverso parole sincere, ripercorre gli anni di gossip, amori e separazioni, offrendo uno sguardo autentico e senza filtri su un passato spesso oggetto di speculazioni. Un racconto che mira a fare chiarezza, rispettando la sobrietà e la delicatezza dei temi trattati.

Un’intervista fiume, senza filtri, che scava nel passato per fare chiarezza su anni di gossip, amori e separazioni dolorose. Francesca Pascale si confessa al Corriere della Sera, partendo dalle sue radici in una famiglia segnata da un “patriarcato naturale” e un rapporto difficile con il padre, fino ad arrivare agli amori che hanno segnato la sua vita pubblica. Un racconto in cui l’attivista per i diritti civili non risparmia nessuno, nemmeno se stessa, e analizza con estrema lucidità i sentimenti che l’hanno legata a Silvio Berlusconi e quelli vissuti con Paola Turci. Francesca Pascale, la “verità” su Silvio Berlusconi e l’addio a Paola Turci. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesca Pascale su Berlusconi: “Non ci siamo mai separati, dopo di lui una relazione tossica”

Francesca Pascale: «Mio padre era violento ma l'amore di Berlusconi per me è stato una rivincita. Miss Italia? Difendo chi vi partecipa»; Francesca Pascale: «Paola Turci? Era un amore tossico. Disprezzava Berlusconi ma viveva a casa mia con il suo denaro»; Francesca Pascale attacca Forza Italia: «Non è più quella di Berlusconi. Troppe dinamiche autoreferenziali e giochi di prestigio

