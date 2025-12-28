Francesca Pascale | Paola Turci? Un’ipocrita | disprezzava Berlusconi ma non vivere in casa mia con il suo denaro A Palazzo Grazioli ora c’è un bar nel soggiorno dove con Silvio guardavamo la tv in pigiama mi fa effetto
Francesca Pascale parla al Corriere della Sera ripercorrendo senza filtri la sua vita privata, i rapporti sentimentali, il legame con Silvio Berlusconi, il giudizio sulla politica attuale e i rapporti con la famiglia dell'ex premier. Le sue parole toccano anche la relazione con Paola Turci, il "non matrimonio" di Berlusconi con Marta Fascina e la vicenda delle borse false di Daniela Santanché. E dice: "Se mi dispiace che Villa Certosa sia in vendita? Moltissimo. Ma mi spiace di più vedere come è stato trasformato Palazzo Grazioli: trovare un bar nel soggiorno dove noi guardavamo la tivù in pigiama prima di andare a dormire mi fa effetto".
