Francesca Pascale parla al Corriere della Sera ripercorrendo senza filtri la sua vita privata, i rapporti sentimentali, il legame con Silvio Berlusconi, il giudizio sulla politica attuale e i rapporti con la famiglia dell’ex premier. Le sue parole toccano anche la relazione con Paola Turci, il “non matrimonio” di Berlusconi con Marta Fascina e la vicenda delle borse false di Daniela Santanché. E dice: “Se mi dispiace che Villa Certosa sia in vendita? Moltissimo. Ma mi spiace di più vedere come è stato trasformato Palazzo Grazioli: trovare un bar nel soggiorno dove noi guardavamo la tivù in pigiama prima di andare a dormire mi fa effetto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francesca Pascale: “Paola Turci? Un’ipocrita: disprezzava Berlusconi, ma non vivere in casa mia con il suo denaro. A Palazzo Grazioli ora c’è un bar nel soggiorno dove con Silvio guardavamo la tv in pigiama, mi fa effetto”

Leggi anche: L’amore per Berlusconi, la relazione tossica con Paola Turci, Francesca Pascale dice la sua: “Nessuno come Silvio”

Leggi anche: Francesca Pascale su Paola Turci: «Non eravamo fatte per stare insieme, il dolore per la separazione da Berlusconi mi aveva annebbiata»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Francesca Pascale: «Paola Turci? Era un amore tossico. Disprezzava Berlusconi ma viveva a casa mia con il suo denaro»; Francesca Pascale ha ritrovato l'amore dopo il divorzio con Paola Turci? «Ha un'amicizia speciale con una donna lontana dai riflettori»; Fialdini: «L’affetto al rientro ha dato un senso al dolore. Il lastra-gate mi è dispiaciuto ma oggi mi fa sorridere. Ho già vinto il mio...; Scopri il misterioso Mehmet Gazanfer Unduz, l'astuto Suat della Soap Turca La forza di una donna.

L’amore per Berlusconi, la relazione tossica con Paola Turci, Francesca Pascale dice la sua: "Nessuno come Silvio" - Nella campagna senese, in un casale costruito a sua immagine e somiglianza, l’ex compagna del Cavaliere Silvio Berlusconi Francesca Pascale si racconta senza filtri in un’intervista al Corriere della ... msn.com