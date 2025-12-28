Francesca Pascale | Con Paola Turci una relazione tossica disprezzava Berlusconi ma non i suoi soldi

In un'intervista, Francesca Pascale ripercorre gli ultimi anni, toccando temi personali e politici. Ricorda la relazione con Paola Turci, definendola tossica e sottolineando il suo disprezzo per Berlusconi, ma non per i suoi beni. Inoltre, esprime il suo punto di vista su Marta Fascina, con commenti critici sul piano politico. Un resoconto che offre uno sguardo diretto su momenti significativi della sua vita recente.

In un'intervista Pascale ripercorre i suoi ultimi anni, dalla relazione "chiodo schiaccia chiodo" con Turci, al giudizio su Marta Fascina, cui non risparmia critiche politiche. Poi la smentita sulla presunta liquidazione ricevuta dalla famiglia Berlusconi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

