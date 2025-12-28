francesca albanese cancellata dal sito di georgetown

Pd e Avs le conferiscono la cittadinanza onoraria. L’Università di Georgetown, a Washington, la cancella dall’elenco degli “studiosi affiliati”. Nuova impresa di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi, la quale a Georgetown ha conseguito una borsa di studio in materia di migrazioni internazionali. Adesso però l’ateneo, a causa delle posizioni dell’Albanese su Hamas e il 7 ottobre, ha cancellato ogni traccia della filoislamica: sul sito sono stati depennati nome e scheda biografica. L’università è intervenuta dopo mesi di pressioni e un rapporto di sessanta pagine di “Un Watch”, organizzazione non governativa che ha sede in Svizzera e il cui scopo è quello di “monitorare le prestazioni delle Nazioni Unite sulla base della propria carta”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Valditara contro le scuole che ospitano Francesca Albanese, 107 genitori scrivono a Mattarella: “Indifferenza non protegge i ragazzi” - 107 famiglie del Mattei di Bologna difendono la scuola dopo l'invio degli ispettori ministeriali per gli incontri con la relatrice ONU ... ilfattoquotidiano.it

Albanese in tour nelle scuole di mezza Italia. Il centrodestra insorge: “Basta indottrinamento” - Non solo Pisa, ma un vero e proprio tour quello che sta portando avanti la relatrice speciale Onu Francesca Albanese all’interno delle scuole. iltempo.it

#Georgetown toglie dal sito ogni riferimento alla relatrice Onu #FrancescaAlbanese, che ha studiato a Washington. Ma #Avs vuole darle il #Nobel... x.com

A sinistra in troppi hanno fatto finta di non sapere. Tra questi c’è la paladina dei pro-Pal, Francesca Albanese. Oggi, più rimanete in silenzio, più siamo convinti che siate stati conniventi con chi finanziava il terrorismo islamico. - facebook.com facebook