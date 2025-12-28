Frana di via Stornite il Comune si è costituito nella fase cautelare Entrano nella causa altri due residenti

Il Comune di Borello si è costituito nella fase cautelare relativa alla frana di via Stornite. Recentemente, altri due residenti della zona, assistiti dai rispettivi avvocati, sono entrati nella causa, ampliando così il quadro giudiziario. La vicenda riguarda le responsabilità e le eventuali misure di tutela per i cittadini coinvolti. La situazione è in evoluzione e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Ci sono alcune novità importanti per quanto riguarda la causa sulla frana di via Stornite a Borello. A fornirle l'avvocato Giuliano Cardellini: “In data 22 e 23 dicembre si è costituito nella causa di merito ed in quella cautelare, un altro residente di via Stornite difeso dall’avvocato Claudio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Frana di via Stornite, il Comune si è costituito nella fase cautelare. Entrano nella causa altri due residenti Leggi anche: Frana di via Stornite, si attende l'udienza cautelare: "Per 70mila euro il Comune corre il rischio di un incidente mortale" Leggi anche: Via Stornite in tribunale. Fase cautelare il 7 gennaio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Via Stornite franata. Parte la causa al Comune - E’ stato notificato ieri mattina al Comune di Cesena l’atto di citazione da parte dell’avvocato Giuliano Cardellini, il quale rappresenta sé stesso e altre cinque persone che gli hanno conferito ... ilrestodelcarlino.it Via Stornite in tribunale. Fase cautelare il 7 gennaio - L’avvocato Cardellini, in nome proprio e di altri cinque residenti, chiede che il giudice ordini al Comune di riparare subito la frana perché pericolosa. msn.com

Via stornite, il Comune si difende: "Aspettiamo l’ordinanza commissariale che consentirà ai frontisti di intervenire" - Il vicesindaco Christian Castorri ribatte alle accuse di un gruppo di residenti che hanno avviato una causa civile contro il Comune che a due anni e mezzo dalla frana non interviene nonostante il peri ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.