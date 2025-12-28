Un imprenditore di Eboli è stato denunciato per aver detenuto illegalmente specie di avifauna protetta. L'intervento delle Forze dell'Ordine, in collaborazione con le associazioni ambientaliste, conferma l’impegno nel contrasto ai reati contro la fauna e al bracconaggio. Questa azione si inserisce in un più ampio sforzo di tutela e rispetto delle normative vigenti in materia di protezione animale.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri Forestali in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche nel contrasto dei reati in materia di fauna protetta e contrasto del bracconaggio. L’ennesima operazione che ha interessato il comune di Eboli ed in particolare l’area agricola che costeggia la fascia litoranea, a poche decine di metri dalla Riserva Naturale Foce Sele Tanagro e che ha visto la partecipazione su di una vasta area di territorio di personale del Nucleo Carabinieri Forestali di Capaccio-Paestum, personale del Nucleo Carabinieri di Salerno e della CITES, unitamente a personale volontario dell’ENPA e dell’Associazione Accademia Kronos, ha consentito di identificare diverse persone ma in particolare ha consentito di accertare che un imprenditore agricolo da tempo deteneva numerosi esemplari di avifauna protetta in violazione a quanto previsto da specifiche norme Comunitarie ma anche dalla normativa nazionale e regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Eboli, denunciato imprenditore per illecita detenzione avifauna protetta

Leggi anche: Solofra, denunciato 40enne per detenzione illegale di fauna protetta

Leggi anche: Sorpreso a rubare pigne ad Eboli: denunciato un imprenditore agricolo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Eboli, sorpreso a rubare pigne: denunciato imprenditore - L'episodio è accaduto ad Eboli dove un 50enne imprenditore agricolo di Capaccio Paestum è stato fermato dagli agenti della ... ilmattino.it

Eboli, imprenditore accerchiato dai ladri dopo il furto - Un imprenditore agricolo che abita nella frazione Epitaffio, mentre era a cena, ha ricevuto l’allarme di intrusione nella sua casa. ilmattino.it

Eboli: parcheggiatore abusivo denunciato e colpito da Daspo L’uomo era solito minacciare gli automobilisti per farsi pagare l’obolo e, secondo le verifiche, potrebbe aver danneggiato l’impianto della Publiparking, impedendo l’erogazione dei biglietti regolari. - facebook.com facebook