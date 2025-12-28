Fortitudo | il 2025 si chiude con il ko a Rieti

Il 2025 si conclude con una sconfitta per la Fortitudo, che a Rieti perde 68-62 nel match dell’ultimo turno del girone d’andata di A2. La partita è stata segnata da percentuali basse nel tiro da tre punti (3/29) e da un ulteriore infortunio che ha complicato ulteriormente la situazione della squadra. Un bilancio di fine anno che richiede riflessioni e interventi per affrontare il cammino verso il 2026.

Rieti, 28 dicembre 2025 – Scende il sipario sul girone d'andata del campionato di A2 e la Fortitudo di coach Attilio Caja si congeda dal 2025 scivolando a Rieti 68-62 al termine di una serata drammatica dall'arco dei tre punti (329) e caratterizzata, come se non bastasse, dall'ennesimo infortunio. Quello di Matteo Imbrò. La cronaca della partita. Nella serata del ritorno al PalaSojourner dell'ex di turno Sarto, la Effe si presenta senza Moore (ancora alle prese con la qualche noia -più personale che medica- alla caviglia) e senza il suo incaricato provvisorio Harris (fine contratto). Ciononostante l'avvio dei biancoblù è vivace sul fronte offensivo, con Sorokas a infilarne 7 consecutivi occupando l'area reatina e con Anumba che dalla linea della carità dice 8-13 al 6'.

