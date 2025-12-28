Formazioni statistiche anteprima dell’AFCON 2025

L’AFCON 2025 si avvicina, con le squadre che definiscono le proprie strategie. Il Sud Africa, nell’ultima partita del Gruppo B contro lo Zimbabwe, può assicurarsi gli ottavi con un pareggio. Di seguito, analisi delle formazioni, statistiche e un’anteprima dell’evento, per offrire un quadro completo di questa fase decisiva del torneo.

2025-12-28 20:04:00 Breaking news: Il Sud Africa ha bisogno di un pareggio per garantire il raggiungimento degli ottavi della Coppa d’Africa 2025 quando lunedì incontrerà lo Zimbabwe nella partita finale del Gruppo B per entrambe le squadre. Il Bafana ha battuto l’Angola 2-1 nella gara d’esordio prima di perdere 1-0 venerdì contro l’Egitto, ridotto a 10 giocatori nel secondo tempo. L’allenatore Hugo Broos non era soddisfatto dell’assegnazione del rigore decisivo dell’Egitto contro la sua squadra e credeva che alla sua squadra avrebbe dovuto essere assegnato un calcio di rigore nel finale. “Quello che è successo ci motiverà al 200% per vincere contro il Sud Africa”, ha detto Broos. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

