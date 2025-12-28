È stato un Natale in palestra per l’ Unieuro in vista della trasferta di oggi alle 18 (arbitri Boscolo Nale, Pazzaglia e Tallon) alla Opiquad Arena di Monza, una delle due ‘case’ del Gruppo Mascio Bergamo, squadra partita con grandi ambizioni ma che ora con 16 punti comanda la seconda parte della classifica, quella delle squadre invischiate nella lotta play-in e salvezza. Quindi, in quella che sarà l’ultima giornata del girone d’andata, è a tutti gli effetti il primo dei tre scontri diretti di fila per i forlivesi che al momento sono distanti 4 punti dai lombardi che hanno anche una partita in meno (dovranno recuperare il 15 gennaio la trasferta di Mestre). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Forlì, primo scontro diretto per la salvezza. Bergamo è cambiata. Ed è in netta crescita

