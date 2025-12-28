Forlì parte bene poi subisce il break | è notte fonda a Bergamo il 2025 si chiude con un brutto ko
Il 2025 della Pallacanestro Forlì si conclude con una sconfitta in trasferta contro il Blu Basket Bergamo, segnando una battuta d’arresto nel finale dell’anno. Dopo un avvio promettente, la squadra si ferma nel momento decisivo, lasciando aperti alcuni interrogativi sul proseguo della stagione. Un risultato che richiede analisi e riflessioni per affrontare al meglio il cammino nel nuovo anno.
Si chiude nel peggiore dei modi il 2025 della Pallacanestro Forlì. I biancorossi hanno chiuso il girone di andata con la sconfitta in casa del Blu Basket Bergamo. Sopra di 11, la compagine di coach Antimo Martino ha patito il break decisivo a cavallo dei primi due quarti. Poi il crollo nel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
L’8 dicembre a Forlì si è accesa la magia del Natale: una piazza piena, occhi puntati verso la e quella sensazione di essere tutti parte dello stesso momento. facebook
