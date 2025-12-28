Forbidden Fruit anticipazioni 29 dicembre | i sospetti di Kaya su Ender ed Erim

Il 29 dicembre, Forbidden Fruit torna su Canale 5 dopo la pausa natalizia. Nella prossima puntata, Kaya inizia a nutrire sospetti su Ender ed Erim, creando tensioni tra i protagonisti. La soap turca, in onda dal lunedì al sabato alle 14, continua a presentare sviluppi che coinvolgono i personaggi principali, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. Ecco le anticipazioni principali di questa nuova puntata.

Dopo lo stop natalizio, nel pomeriggio di Canale 5 torna la dizi turca Forbidden Fruit. Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata Riparte domani su Canale 5 la soap turca Forbidden Fruit, in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset. Nell' episodio di lunedì 29 dicembre Kaya si lega ad Erim, suscitando l'ira di Ender: cosa gli nasconde la donna? Kaya ha un fortissimo sospetto riguardo il ragazzino. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Durante un evento organizzato da Halit e Yildiz a casa Argun, Yildiz ha provato ad avvicinare Kaya a Zehra, fresca di separazione da Kemal.

