Fontana sfera progettata la recinzione | Sarà aperta di giorno e chiusa la notte
La fontana a sfera sarà protetta da una recinzione progettata per essere aperta durante il giorno e chiusa di notte. Questa soluzione mira a preservare la bellezza dell'opera, tutelandola dai danneggiamenti e dai vandali. La scelta di recintare l’area riflette un equilibrio tra tutela e fruibilità, garantendo che la fontana possa essere ammirata in sicurezza senza compromettere l’aspetto estetico e il rispetto per il patrimonio pubblico.
La sconfitta del senso civico passa per una recinzione, necessaria però a proteggere la bellezza dai vandali. La fontana Sfera al Murialdo, opera in peperino firmata dall’artista Claudio Capotondi, avrà presto una recinzione per arginare il degrado che l’ha colpita negli ultimi tempi. Non si. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Incidente nella notte, schianto violentissimo: auto contro il palo e la recinzione di un condominio
Leggi anche: Short track, chiusa la doppietta a Montreal con la top-3 della staffetta maschile e gli acciacchi di Arianna Fontana
Viterbo - Fontana Sfera, svelato il progetto per la recinzione. Aronne: Sconfitta, ma unico rimedio contro vandali (FOTO).
Napoli: in costruzione una «gabbia» anti-vandali per la fontana di Monteoliveto - Sono partiti questa mattina i lavori per la realizzazione della recinzione della Fontana di Monteoliveto. ilmattino.it
Napoli, completata la recinzione anti-vandali della fontana di Monteoliveto - È stata riconsegnata alla popolazione e alla città di Napoli la fontana di Monteoliveto, situata nell’omonima piazza, completa di recinzione realizzata dall'Asia. ilmattino.it
Europei di Atletica 2024 a Roma, per l'apertura riprende vita la Fontana della Sfera al Foro Italico - La Fontana della Sfera ha ripreso a funzionare venerdì mattina, in occasione dell’apertura dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma ... video.corriere.it
E’ bellissimo e anche molto comodo il nuovo sistema combinato Commander di Foppapedretti, disponibile in 3 colori con il telaio cromato in tinta con le parti tessili Commander ha grandi ruote con cuscinetti a sfera adatte a ogni tipo di terreno, tessuti con pr - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.