Fontana sfera progettata la recinzione | Sarà aperta di giorno e chiusa la notte

La fontana a sfera sarà protetta da una recinzione progettata per essere aperta durante il giorno e chiusa di notte. Questa soluzione mira a preservare la bellezza dell'opera, tutelandola dai danneggiamenti e dai vandali. La scelta di recintare l’area riflette un equilibrio tra tutela e fruibilità, garantendo che la fontana possa essere ammirata in sicurezza senza compromettere l’aspetto estetico e il rispetto per il patrimonio pubblico.

