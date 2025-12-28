Tempo di lettura: < 1 minuto Blitz anti Hamas in Italia. Arrestate da polizia e guardia di Finanza 9 persone accusate di aver finanziato l’organizzazione terroristica islamica con oltre sette milioni di euro attraverso tre associazioni di beneficenza. Tra i fermati anche Mohammad Hannoun, presidente dell’associazione dei palestinesi e ‘capo della cellula’ italiana. ‘Noi ci sacrifichiamo con i soldi e il tempo, loro col sangue’, le intercettazioni contenute nelle carte dell’inchiesta. La premier Meloni soddisfatta plaude all’operazione, ma è scontro tra maggioranza e opposizione. ‘La sinistra che difendeva Hannoun ora che dice?’, incalza tra gli altri il ministro Foti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fondi dall’Italia ad Hamas, 9 arresti e 7 milioni di euro sequestrati

