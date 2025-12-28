Fondi ad Hamas trovato più di un milione nelle perquisizioni
Durante l'operazione Domino, sono state eseguite 17 perquisizioni che hanno portato al sequestro di oltre un milione di euro in contanti, insieme a materiale propagandistico di Hamas, come opuscoli, una bandiera e registrazioni di canti islamici. L'azione ha portato all’arresto di nove persone e si inserisce nell'indagine sui finanziamenti al gruppo terroristico palestinese.
AGI - Più di un milione di euro in contanti, opuscoli e una bandiera di Hamas e canti corali islamici 'anshd' celebrativi del gruppo terroristico palestinese: è quanto è stato rinvenuto in alcune delle 17 perquisizioni personali e locali eseguite nell'ambito dell'operazione Domino sui finanziamenti ad Hamas che hanno portato a nove arresti. Le perquisizioni, incluse le tre sedi dell' Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (Abspp) a Genova, Milano e Roma, hanno interessato anche le città di Torino, Bologna, Bergamo, Firenze, Monza Brianza, Lodi e Sassuolo. Sono stati raccolti ulteriori elementi che, spiega la Procura di Genova, "si ritiene riscontrino il quadro indiziario in base al quale è stata emessa l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali". 🔗 Leggi su Agi.it
