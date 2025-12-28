Fondi ad Hamas sequestrato un milione durante le perquisizioni | pc e dispositivi elettronici nascosti in intercapedini

Durante le perquisizioni, le forze dell'ordine hanno sequestrato un totale di oltre un milione di euro, tra cui 1.08 milioni di contanti e dispositivi elettronici nascosti in intercapedini. L’operazione ha coinvolto la sede dell’Abspp e le residenze degli indagati, con l’obiettivo di approfondire eventuali collegamenti con Hamas. La Procura ha precisato che il denaro e i dispositivi sono stati sequestrati nell’ambito di un’indagine in corso.

In tutto, sottolinea la Procura, è stato sequestrato denaro contante per un milione e 80 mila euro, trovato non solo nella sede dell'Abspp ma anche nelle residenze delle persone indagate. A Sassuolo, in un garage, trovati circa 560 mila euro nascosti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Fondi ad Hamas, sequestrato un milione durante le perquisizioni: pc e dispositivi elettronici nascosti in intercapedini Leggi anche: Un milione di dispositivi elettronici recuperati con il progetto REC Leggi anche: Scuola violata durante la notte: rubati pc e apparecchi elettronici. Aule devastate Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. “7 milioni a Hamas”, così dirottavano i fondi per Gaza. Meloni: Soddisfazione per maxi operazione; Genova, 7 milioni di finanziamenti ad Hamas: 9 arresti, tra cui Mohammad Hannoun; Finanziamenti illeciti dall'Italia verso Hamas: 9 arresti e sequestrati 8 milioni di euro; Terrorismo, associazioni italiane finanziano Hamas: sette arresti e milioni sequestrati. Fondi ad Hamas, sequestrato un milione durante le perquisizioni - Sono 17 le perquisizioni effettuate dalla Digos (incluse le tre sedi dell'Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese a Genova, Milano e Roma), a Torino, Bologna, Bergamo, Firenze, ... ansa.it

Fondi di beneficenza pro Hamas: nell’inchiesta c’è l’imam di Torino - Shahin, espulso da Piantedosi e in attesa di una decisione, non è indagato ma viene citato per incontri e conversazioni con il referente locale della ... torino.repubblica.it

Dall’Italia 7 milioni a Hamas sotto forma di aiuti: 9 arresti - Sotto la copertura di scopi umanitari, una rete attiva in Italia avrebbe raccolto fondi che, secondo la Procura di Genova e la Dna, sono stati impiegati per oltre il 71% al finanziamento ... msn.com

Raccoglievano fondi umanitari per la Palestina, ma la gran parte di quel denaro (il 71% di 7,2 milioni di euro, donati a partire dal 2001) sarebbe andato ad Hamas. Secondo la Procura e la Digos di Genova, gli attivisti e le associazioni che ruotavano intorno a - facebook.com facebook

Finanziamenti ad #Hamas. Negli atti, chiamato in causa anche l'imam di Torino, Shahin. Avrebbe parlato con gli arrestati e spostato denaro con l'uomo accusato di raccogliere i fondi da far arrivare a Gaza. Non risulta indagato in questa inchiesta, lo riporta L x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.