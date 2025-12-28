Fondi ad Hamas caos alla Camera | Donzelli attacca Boldrini e Ascari Grimaldi imbestialito con Rampelli | Non sa gestire l’Aula

Alla Camera si è verificata una discussione accesa tra esponenti di diversi schieramenti, incentrata sulla recente operazione a Genova e le relative richieste di chiarimento. Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia ha sollevato questioni rivolte al ministro degli Esteri, suscitando reazioni contrastanti tra le opposizioni. La vicenda ha evidenziato tensioni e divergenze di vedute sul ruolo delle istituzioni e sulla gestione delle comunicazioni ufficiali.

Bagarre alla Camera dopo la richiesta di Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sull'operazione condotta a Genova che ha portato all'arresto di Mohammad Hannoun, richiesta contestata dalle opposizioni poiché Fratelli d'Italia aveva già chiesto la presenza del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sullo stesso argomento. E per il regolamento lo stesso gruppo parlamentare non può intervenire due volte. Bersaglio delle critiche il vicepresidente Fabio Rampelli, in quel momento alla guida dell'Aula, che ha permesso a Donzelli di parlare, attaccando specialmente il Pd ( Laura Boldrini ) e il M5s ( Stefania Ascari ).

