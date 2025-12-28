Fondi ad Hamas 17 perquisizioni e 25 indagati nell' inchiesta partita da Genova | contanti e dispositivi elettronici nascosti in intercapedini | Foto video e aggiornamenti

La Procura di Genova ha avviato un’indagine su un presunto collegamento tra fondi ad Hamas e attività illecite, con 17 perquisizioni e 25 persone sotto indagine. Durante le operazioni sono stati sequestrati oltre un milione di euro in contanti e dispositivi elettronici occultati in intercapedini, trovati sia nelle sedi che nelle abitazioni degli indagati. L'inchiesta prosegue per approfondire i dettagli e le eventuali responsabilità.

In tutto, sottolinea la Procura, è stato sequestrato denaro contante per un milione e 80 mila euro, trovato non solo nella sede dell'Abspp ma anche nelle residenze delle persone indagate. A Sassuolo, in un garage, trovati circa 560 mila euro nascosti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Genova, 7 milioni di finanziamenti ad Hamas: 9 arresti, tra cui Mohammad Hannoun; Genova: i corrieri, i soldi ad Hamas, le foto nei cellulari e i documenti israeliani; Mohammad Hannoun, chi è il finanziatore di Hamas arrestato in Italia VIDEO; Gaza-Israele, lunedì Netanyahu negli Usa per fase 2 del piano di pace.

