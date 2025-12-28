fondazione provaltellina investe nel benessere sociale

Fondazione Pro Valtellina conferma il proprio impegno nel sostegno alle realtà che operano a favore delle persone più fragili con l’approvazione di nove progetti sul Bando Servizi alla Persona. Sono quelli di Associazione Parkinson Valtellina Faustofiora "Fisioterapia per tutti 2026"; P.A.S.S.I. (Partecipazione, Autonomia, Scoperta, Socialità, Inclusione) della Cooperativa sociale L’Impronta; "I saperi delle donne" della cooperativa Lotta Contro L’Emarginazione; il percorso formativo per l’acquisizione di competenze digitali di base rivolto a soggetti svantaggiati della cooperativa sociale Verde; i percorsi di orientamento, mobilità e autonomia personale della sezione territoriale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti; il progetto pilota AnceliIA per il miglioramento dell’assistenza agli anziani della onlus Fondazione Visconti Venosta; spazi di cura e benessere condivisi a Villa del Sorriso dell’omonina fondazione; Bambini del Mondo ODV: 20 anni di sostegno ai più deboli e "Voci che cambiano - Sguardi giovani sulla salute mentale familiare" di Navicella OdV. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

