foggia marocchino trova portafoglio con 500 euro e lo consegna alla polizia locale

A Foggia, un cittadino marocchino ha rinvenuto un portafoglio contenente 500 euro e lo ha consegnato alla Polizia Locale. La vicenda, raccontata dal comitato 'Difendiamo il quartiere Ferrovia', evidenzia un gesto di integrità e rispetto delle norme, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per la tutela della comunità.

Foggia, migrante trova portafoglio con 500 euro e lo riconsegna alla Polizia Locale - Un 46enne marocchino, che vive a Foggia, ha trovato a terra un portafogli smarrito con 500 euro, carte di credito e documenti all'interno e lo ha consegnato alla Polizia Locale. msn.com