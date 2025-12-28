Foggia marocchino trova portafoglio con 500 euro e lo consegna alla Polizia Locale
A Foggia, un cittadino marocchino ha rinvenuto un portafoglio contenente 500 euro e lo ha consegnato alla Polizia Locale. La vicenda, raccontata dal comitato 'Difendiamo il quartiere Ferrovia', evidenzia un gesto di integrità e rispetto delle norme, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per la tutela della comunità.
La vicenda è stata raccontata dal comitato 'Difendiamo il quartiere Ferrovia a Foggia', dove il cittadino straniero vive. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
