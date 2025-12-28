Fissati i funerali di Alano Maffucci

Sono stati programmati per domani, lunedì 29 dicembre alle 15, i funerali di Alano Maffucci, rinomato maestro dell'arte orafa. L'evento si terrà nella sua città natale, offrendo l'opportunità di ricordare la sua lunga esperienza e il contributo nel settore. La cerimonia sarà un momento di commiato sobrio e rispettoso, in rispetto alla memoria di un professionista apprezzato e stimato.

Sono fissati per domani, lunedì 29 dicembre alle 15, i funerali del maestro dell'arte orafa Alano Maffucci. Si terranno nella chiesa di Sant'Agnese a Pescaiola. Nel frattempo la salma è esposta nelle cappelle dell'ospedale San Donato.Forte cordoglio è stato espresso da Confindustria Toscana Sud.

