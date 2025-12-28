Firenze, 28 dicembre 2025 – Google Maps ’snobba’ Sirio e i suoi 45 milioni di passeggeri l’anno (ultima stima del Comune). Possibile? Aprire l’app sullo smartphone per credere. Basta indicare un luogo di partenza e uno di arrivo in città che ’includano’ il potenziale utilizzo della tramvia per scoprire come un’applicazione così raffinata, in grado di calcolare al secondo distanze e percorsi ometta di prendere in considerazione il mezzo pubblico più performante che esista a Firenze. Facciamo un paio di tentativi. Sono le 19,39 di sabato 27 dicembre e da piazza Beccaria vorremmo andare in viale Morgagni (premessa ovvia, siamo fiorentini e la città la conosciamo bene ma se fossimo due turisti arrivati in riva all’Arno per trascorrere qualche giorno di vacanza?). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Google Maps ignora la tramvia: nei percorsi solo auto e bus

Firenze, Google Maps ignora la tramvia: nei percorsi solo auto e bus.

