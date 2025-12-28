Firenze danneggiata e ricoperta di fango la targa dedicata a Norma Cossetto

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, la targa dedicata a Norma Cossetto è stata danneggiata e ricoperta di fango. Questo episodio riporta l’attenzione sull'importanza di preservare i luoghi e i simboli della memoria storica, rispettando le vittime e il valore della memoria collettiva. È fondamentale mantenere vivo il ricordo in modo sobrio e rispettoso, affinché simili atti non compromettano la memoria storica e il rispetto per le persone coinvolte.

Un episodio che riaccende l’attenzione sul tema della memoria e sul rispetto dei luoghi e dei simboli dedicati alle vittime della storia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

firenze danneggiata e ricoperta di fango la targa dedicata a norma cossetto

© Imolaoggi.it - Firenze, danneggiata e ricoperta di fango la targa dedicata a Norma Cossetto

Leggi anche: "Danneggiata, divelta e ricoperta di fango", vandalizzata la targa dedicata a Norma Cossetto

Leggi anche: Vandalizzata la targa dedicata a Norma Cossetto. "Divelta e ricoperta di fango"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Danneggiata, divelta e ricoperta di fango, vandalizzata la targa dedicata a Norma Cossetto; Ancora un atto vandalico ai danni della targa per Norma Cossetto. “Gesto di inaudita gravità”; Vandalizzata la targa dedicata a Norma Cossetto. Divelta e ricoperta di fango; Ennesimo sfregio alla memoria: vandalizzata ancora la targa di Norma Cossetto la notte di Natale.

firenze danneggiata ricoperta fangoDanneggiata, divelta e ricoperta di fango, vandalizzata la targa dedicata a Norma Cossetto - I vandali sono entrati in azione nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. msn.com

firenze danneggiata ricoperta fangoVandalizzata a Firenze la targa per Norma Cossetto - Nella notte tra la Vigilia e Natale è stata vandalizzata a Firenze la targa dedicata a Norma Cossetto, vittima delle foibe. gonews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.