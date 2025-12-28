Firenze danneggiata e ricoperta di fango la targa dedicata a Norma Cossetto

A Firenze, la targa dedicata a Norma Cossetto è stata danneggiata e ricoperta di fango. Questo episodio riporta l’attenzione sull'importanza di preservare i luoghi e i simboli della memoria storica, rispettando le vittime e il valore della memoria collettiva. È fondamentale mantenere vivo il ricordo in modo sobrio e rispettoso, affinché simili atti non compromettano la memoria storica e il rispetto per le persone coinvolte.

