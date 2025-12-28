Firenze cinghiale sul greto del torrente in piena città

A Firenze, un cinghiale è stato osservato sul greto di un torrente nel centro città, vicino alla Fortezza da Basso. Si tratta di un episodio che si ripete, segnalando la presenza di fauna selvatica nelle aree urbane. Questi avvistamenti richiedono attenzione e rispetto per la sicurezza di cittadini e animali, evidenziando la convivenza tra ambiente naturale e aree urbane a Firenze.

