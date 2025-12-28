Firenze cinghiale sul greto del torrente in piena città
A Firenze, un cinghiale è stato osservato sul greto di un torrente nel centro città, vicino alla Fortezza da Basso. Si tratta di un episodio che si ripete, segnalando la presenza di fauna selvatica nelle aree urbane. Questi avvistamenti richiedono attenzione e rispetto per la sicurezza di cittadini e animali, evidenziando la convivenza tra ambiente naturale e aree urbane a Firenze.
L'esemplare è stato filmato a pochi metri dalla Fortezza da Basso. Non è il primo avvistamento del genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Firenze, cinghiali a spasso nella zona del Poggetto - Firenze, 7 luglio 2024 – Gli avvistamenti, ormai, sono diventati una consuetudine, ma fa sempre un certo effetto vedere un animale selvatico a spasso per la città. lanazione.it
Piccoli cinghiali crescono e Tursi ferma i lavori sul torrente Polcevera - Se papà e mamma cinghiale scorrazzano nel greto del torrente che hanno scelto come «casa» dove far crescere i loro cinghialini, la città si ferma, o meglio il Comune ferma i suoi cantieri. ilgiornale.it
