Parma, 28 dicembre 2025 – Che fine ha fatto Kean? E Dodo, dov’è finito? Interrogativi che la Fiorentina si riporta a casa dopo il tracollo di Parma. Tracollo dove le colpe dei big (o questo punto sarebbe più giusto definirli pseudo-big) sono state decisive. Kean, dicevamo, ormai assente ingiustificato da tutto quello che di buono potrebbe provare a raccontare, ha vissuto a Parma una prestazione terribile. Un paio di spunti, affondi leggeri e poi un niente segnato da errori di controllo, di dialogo con i compagni, di incursioni sempre e solo con un piede in fuorigioco. Kean, insomma, il giocatore che aveva conquistato Firenze e acceso tentazioni di mercato con valutazioni da Superenalotto, è svanito nello scorrere di un campionato terribile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fiorentina, i giocatori spariti dai radar: Dodo e Kean, dove siete? I fantasmi di due (ex) big

Leggi anche: Fiorentina, il punto sugli infortunati: da Kean a Dodo fino a Pongracic, ecco come stanno i calciatori viola

Leggi anche: Fiorentina, l’infermeria è piena. Il responsabile dell’area medica: “Dodò e Fazzini in gruppo, niente lesione per Kean”

