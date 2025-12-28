Finisce in un crepaccio travolto dalla valanga grave un 31enne
Sono durate circa quattro ore le ricerche di un freerider che sabato 27 dicembre è stato travolto da una valanga in Marmolada. L’uomo, un 31enne residente a Roma, si trovava sotto Punta Rocca, a circa 2.700 metri di quota, quando un distacco valanghivo lo ha rovesciato in uno dei tanti crepacci. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Escursionista 31enne travolto da una valanga sulla Marmolada: recuperato in un crepaccio, è gravissimo
Leggi anche: Marmolada, freerider 31enne travolto da valanga: è grave
Freerider finisce in un crepaccio, è gravissimo; Valanga sulla Marmolada, travolto un escursionista di 31 anni: estratto da un crepaccio; Dramma sulla Marmolada: sciatore travolto da una valanga precipita in un crepaccio; Travolto da una valanga, finisce in un crepaccio: grave freerider sulla Marmolada.
Valanga sulla Marmolada, travolto un escursionista di 31 anni: estratto da un crepaccio - 30 di oggi, sabato 27 dicembre, l'intervento di ricerca e soccorso per uno sciatore freerider caduto in un crepaccio a seguito di una valanga in Marmolada. today.it
Marmolada, travolto da valanga: recuperato in un crepaccio - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Marmolada, travolto da valanga: recuperato in un crepaccio" pubblicato il 28 Dicembre 2025 a firma di fq ... ilfattoquotidiano.it
Travolto da una valanga, cade in un crepaccio: 31enne romano in condizioni gravissime - Si tratta di un freerider di 31 anni: l'allarme lanciato nel pomeriggio, difficili le operazioni di ricerca e recupero ... rainews.it
Travolto da una valanga, finisce in un crepaccio: grave freerider sulla Marmolada - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.