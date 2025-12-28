Finisce con la moto contro un'auto in sosta | 21enne muore a Firenze altri due giovani feriti nella notte
Nella notte a Firenze si sono verificati due incidenti che hanno coinvolto giovani: un 21enne ha perso la vita in un incidente con la moto, mentre altri due ragazzi sono rimasti feriti in un incidente tra scooter e auto in sosta. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause degli incidenti.
Nella notte a Firenze si contano due incidenti gravi: un 21enne muore in moto mentre altri due giovani rimangono feriti dopo lo scontro tra il loro scooter e un'auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
