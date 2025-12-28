Finisce con la moto contro un'auto in sosta | 21enne muore a Firenze altri due giovani feriti nella notte

Nella notte a Firenze si sono verificati due incidenti che hanno coinvolto giovani: un 21enne ha perso la vita in un incidente con la moto, mentre altri due ragazzi sono rimasti feriti in un incidente tra scooter e auto in sosta. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause degli incidenti.

Moto si scontra contro un'auto in sosta, muore 21enne a Firenze. Altro grave incidente nella notte - Notte drammatica sulle strade fiorentine, con due distinti incidenti stradali che hanno causato la morte di un giovane e il ferimento grave di un altro ... gonews.it

Firenze, si schianta con la moto contro un'auto in sosta: muore a 21 anni - A perdere la vita, attorno alle 4 del mattino, in via Mannelli, un 21enne che in sella ad una moto è finito contro un'auto in sosta. corrierefiorentino.corriere.it

