Fine di un’era | Falcomatà lascia la guida di Reggio dopo 11 anni
Domani si terrà a Reggio Calabria l’ultima seduta dell’anno del consiglio comunale, convocata in seconda chiamata alle 9. Questo appuntamento segna una svolta importante per l’amministrazione cittadina, poiché rappresenta il primo consiglio senza il sindaco Giuseppe Falcomatà, che dopo undici anni di mandato lascia la guida del Comune. Un momento di transizione per la città e il suo futuro.
