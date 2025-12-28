Fine di un’era | Falcomatà lascia la guida di Reggio dopo 11 anni

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si terrà a Reggio Calabria l’ultima seduta dell’anno del consiglio comunale, convocata in seconda chiamata alle 9. Questo appuntamento segna una svolta importante per l’amministrazione cittadina, poiché rappresenta il primo consiglio senza il sindaco Giuseppe Falcomatà, che dopo undici anni di mandato lascia la guida del Comune. Un momento di transizione per la città e il suo futuro.

Ultima seduta dell’anno del consiglio comunale di Reggio Calabria, convocata domani in seconda convocazione per le ore 9, un appuntamento che segna un momento storico per l’amministrazione cittadina: sarà infatti il primo consiglio senza il sindaco Giuseppe Falcomatà, che dopo undici anni di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Dopo undici anni finisce l’era Falcomatà, Giordano: "Reggio cerca finalmente aria nuova"

Leggi anche: I Simpson: La fine di un’era, lo showrunner Al Jean lascia dopo 25 anni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.