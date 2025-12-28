Fine anno col Quintetto Gigli.

Con il tradizionale concerto di fine anno, domani alle 21.15 all’auditorium comunale di San Ginesio, l’associazione Selìfa conclude la stagione musicale 2025, articolatasi in ben dieci eventi. Per il concerto si affiderà ai talentuosi artisti del " Quintetto Gigli ", formato da Luca Mengoni e Stefano Corradetti ai violini, Vincenzo Pierluca alla viola, Federico Perpich al violoncello e Davide Padella al contrabbasso, che si esibirà, insieme all’arpista Lucia Galli, in un programma nato dalle preziose collaborazioni musicali maturate nel corso dell’anno. "Rifrazioni" è l’emblematico titolo del concerto, cioè incontri talvolta casuali con musicisti e compositori – spiega l’associazione, presieduta da Mario Baldassarri –, rivelatisi nel tempo densi di significato e profondità e divenuti la sorgente da cui prendono forma le scelte e i progetti che il Quintetto decide di abbracciare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

