Finanziava i terroristi di Hamas arrestato in un hotel del centro a Bologna

Un uomo è stato arrestato a Bologna mentre soggiornava in un hotel del centro. Secondo le indagini, avrebbe finanziato gruppi terroristici, tra cui Hamas. L’arresto è avvenuto mentre l’individuo si preparava a proseguire il viaggio verso nord, dove avrebbe tenuto un sermone. L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di controlli e prevenzione contro attività sospette e minacce alla sicurezza nazionale.

Bologna, 28 dicembre 2025 – Era di passaggio in città, alloggiato in un hotel del centro e in procinto di spostarsi a nord per tenere uno dei suoi infiammati sermoni. È stato arrestato in quella camera affittata per pochi giorni a Bologna lo sceicco Riyad Abdelrahim Jaber Albustanji. Sessant'anni, giordano ma da tempo residente in Norvegia, Albustanji è ritenuto tra i finanziatori di Hamas e per questo è finito al centro dell'inchiesta della Digos e della Guardia di Finanza di Genova. Un'indagine coordinata dalla Dna e partita dopo la strage del 7 ottobre 2023, che ieri ha portato in carcere nove fiancheggiatori della milizia terrorista palestinese.

