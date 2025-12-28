Finanziamenti ad Hamas spunta il nome dell' imam di Torino
Nell’ambito di un’indagine su finanziamenti a Hamas, emergono nuovi dettagli riguardanti Mohamed Shahin, imam di Torino. L’inchiesta, che ha portato all’emissione di nove misure cautelari, riguarda circa sette milioni di euro trasferiti attraverso varie associazioni. La vicenda coinvolge anche Shahin, inizialmente destinato all’espulsione e successivamente 'liberato' dalla Corte d’appello, nel contesto di indagini su attività finanziarie sospette.
Spunta anche il nome di Mohamed Shahin, l’imam di Torino destinato all’espulsione e poi 'liberato' dalla Corte d’appello, negli atti dell’inchiesta che ha portato a nove misure cautelari per sette milioni di euro di finanziamenti ad Hamas attraverso associazioni. embedpost id="2148633" Nessun contatto tra Shahin e Hannoun In base all’ordinanza Shahin, che non risulta indagato in questa. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Finanziamenti ad Hamas, spunta il nome dell'imam di Torino: Mohamed Shahin e le telefonate con gli indagati
Leggi anche: Decreto di espulsione per l'imam di Torino. Inneggiava ad Hamas e al 7 ottobre 2023
“Ausiliari infilati nella magistratura”. La ridicola tesi Pro Pal: spunta il complottone.
Finanziamenti ad Hamas, spunta il nome dell'imam di Torino: Mohamed Shahin e le telefonate con gli indagati - Secondo gli atti visionati da Repubblica, il capo della comunità islamica avrebbe parlato con gli uomini arrestati e spostato denaro su un conto corrente destinato a raccogliere fondi per l’organizzaz ... quotidiano.net
Finanziamenti ad Hamas, spunta il nome dell'imam di Torino - Spunta anche il nome di Mohamed Shahin, l'imam di Torino destinato all'espulsione e poi 'liberato' dalla Corte d'appello, negli atti dell'inchiesta che ha portato a nove misure cautelari per sette mil ... msn.com
Fondi dall'Italia ad Hamas: nelle carte il nome dell'Imam di Torino (non indagato) - In una conversazione del 6 febbraio 2024, Dawoud RàEd Hussny, noto come Abu Falastine, anche lui arrestato, racconta a Sahin de "La cupola ... huffingtonpost.it
Finanziamenti a Hamas, si indaga anche su una giornalista e storica attivista No Tav x.com
Tg2. . La maxinchiesta a #Genova. Scoperti 7 milioni di finanziamenti ad #Hamas. 9 arresti. "Si tratta di personaggi molto attivi anche nelle manifestazioni pro pal", ha detto il ministro dell'interno #Piantedosi - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.