Finanziamenti ad Hamas spunta il nome dell' imam di Torino

Nell’ambito di un’indagine su finanziamenti a Hamas, emergono nuovi dettagli riguardanti Mohamed Shahin, imam di Torino. L’inchiesta, che ha portato all’emissione di nove misure cautelari, riguarda circa sette milioni di euro trasferiti attraverso varie associazioni. La vicenda coinvolge anche Shahin, inizialmente destinato all’espulsione e successivamente 'liberato' dalla Corte d’appello, nel contesto di indagini su attività finanziarie sospette.

