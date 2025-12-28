Finanziamenti ad Hamas spunta il nome dell' imam di Torino | Mohamed Shahin e le telefonate con gli indagati

Indagato nel caso dei finanziamenti ad Hamas, Mohamed Shahin, imam di Torino, compare nei documenti dell'inchiesta che ha portato all'emissione di nove misure cautelari. Le telefonate con gli indagati e il suo ruolo sono al centro delle indagini, che approfondiscono i collegamenti tra l'imam e il sostegno alle attività dell'organizzazione. La vicenda si inserisce nel quadro più ampio delle indagini sulle reti di finanziamento illegale.

Torino, 28 dicembre 2025 – Spunta anche il nome di Mohamed Shahin – l'imam di Torino destinato all'espulsione e poi 'liberato' dalla Corte d'appello – negli atti dell'inchiesta che ha portato a nove misure cautelari per gli aiuti ad Hamas. Sette milioni di euro raccolti attraverso associazioni di beneficenza che raccoglievano fondi per il popolo palestinese. L’imam Shahin potrebbe avere avuto un ruolo nella vicenda. Al momento non risulta indagato, ma il suo nome compare nel fascicolo dell’inchiesta per un collegamento gli arrestati: ha parlato con loro, è stato chiamato in causa e avrebbe spostato denaro con l'uomo accusato di raccogliere fondi a Torino per farli arrivare a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

