Finanziamenti ad Hamas sequestrato un milione di euro in contanti | pc e dispositivi elettronici nascosti in un’intercapedine – Video

La Digos ha eseguito 17 perquisizioni in diverse città italiane nell’ambito di un’indagine sui finanziamenti ad Hamas, che ha portato all’arresto di Mohammed Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi d’Italia. Durante le operazioni, sono stati sequestrati un milione di euro in contanti e dispositivi elettronici nascosti in un’intercapedine. Le attività hanno coinvolto le sedi dell’Associazione a Genova, Milano e Roma.

Sono 17 le perquisizioni effettuate dalla Digos (incluse le tre sedi dell'Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese a Genova, Milano e Roma), a Torino, Bologna, Bergamo, Firenze, Monza Brianza, Lodi, Sassuolo (Modena) nell'ambito dell'indagine sui finanziamenti ad Hamas che ha portato all'arresto a Genova di Mohammed Hannoun, presidente dell'Associazione dei Palestinesi d'Italia (Api). In tutto, sottolinea la procura, è stato sequestrato denaro contante per un milione e 80 mila euro, trovato non solo nella sede dell'Abspp ma anche nelle residenze delle persone indagate. In un caso, circa 560mila euro erano nascosti in un vano ricavato in un garage a Sassuolo.

