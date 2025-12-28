Finanziamenti ad Hamas | sequestrati 1 milione di euro e materiale nelle 17 perquisizioni

Nell’ambito di un’indagine sui finanziamenti ad Hamas, la polizia ha effettuato 17 perquisizioni tra diverse città italiane, sequestrando un milione di euro e materiale vario. L’operazione ha portato anche all’arresto di alcune persone, tra cui Read Al Salahat a Firenze. Queste attività fanno parte di un’indagine approfondita su possibili flussi finanziari illeciti e il sostegno alle organizzazioni terroristiche.

Sono 17 le perquisizioni effettuate dalla Digos a Torino, Bologna, Bergamo, Firenze, Monza Brianza, Lodi, Sassuolo (Modena) nell’ambito dell’indagine sui finanziamenti ad Hamas che ha portato all’arresto, tra gli altri, Read Al Salahat, a Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Finanziamenti ad Hamas: sequestrati 1 milione di euro e materiale nelle 17 perquisizioni Leggi anche: Sequestrati oltre un milione di euro agli indagati per finanziamenti ad Hamas Leggi anche: Finanziamenti ad Hamas, le perquisizioni nelle sedi dell'associazione Abspp Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Genova, 7 milioni di finanziamenti ad Hamas: 9 arresti, tra cui Mohammad Hannoun; “7 milioni a Hamas”, così dirottavano i fondi per Gaza. Meloni: Soddisfazione per maxi operazione; Terrorismo, associazioni italiane finanziano Hamas: sette arresti e milioni sequestrati; Come funzionavano i finanziamenti per Hamas e chi è l'ideatore. Finanziamenti ad Hamas: sequestrati soldi, computer e bandiere tra Genova e Sassuolo - Sono continuate fino a tarda sera le perquisizioni scattate durante l'operazione "Domino" a Genova, che ha portato a nove persone arrestate con l'accusa di aver finanziato Hamas. primocanale.it

Sequestrati oltre un milione di euro agli indagati per finanziamenti ad Hamas - Nell'ambito della indagine condotta, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia ... msn.com

Finanziamenti ad Hamas: in inchiesta anche nome imam Torino Mohamed Shahin - 000 euro; in casa di uno degli indagati bandiera di Hamas C'é anche il nome di Mohamed Shahin, l'imam di T ... msn.com

Perquisizioni in tutta Italia nell'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas - facebook.com facebook

Terrorismo, si allarga l'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas: si indaga anche sulla giornalista e attivista No Tav Angela Lano x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.