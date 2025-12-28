"Grande risultato investigativo: è la conferma concreta dell'impegno che il nostro apparato di sicurezza sta profondendo nel fronteggiare ogni possibile rischio terroristico". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Finanziamenti ad Hamas, Piantedosi: "Siamo in allerta costante, un'area grigia fra i pro-Pal"

Leggi anche: Il ministro Piantedosi: “Siamo in allerta costante. Un’area grigia tra i pro-Pal”

Leggi anche: Hamas, Piantedosi: "Gli arrestati erano molto attivi nelle manifestazioni pro-Pal"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

“7 milioni a Hamas”, così dirottavano i fondi per Gaza. Meloni: Soddisfazione per maxi operazione; Genova, 7 milioni di finanziamenti ad Hamas: 9 arresti, tra cui Mohammad Hannoun; Hamas e beneficenza: «La sinistra chieda scusa per i pro Pal», «Contrastare terrorismo ma non criminalizzare chi va in piazza»; Il ministro Piantedosi: “Siamo in allerta costante. Un’area grigia tra i pro-Pal”.

Piantedosi: "Siamo in allerta costante, un'area grigia fra i pro-Pal" - "L'operazione è indiscutibilmente un grande risultato investigativo ed è la conferma concreta dell'impegno che il nostro apparato di sicurezza sta profondendo nel fronteggiare ogni possibile rischio t ... msn.com