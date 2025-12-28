Finanziamenti ad Hamas le perquisizioni nelle sedi dell' associazione Abspp

Nelle recenti indagini sui finanziamenti ad Hamas, sono state effettuate 17 perquisizioni presso le sedi dell’Associazione palestinesi in Italia (Abspp). L'operazione ha portato all’arresto di diversi individui, tra cui Mohammad Hannoun, presidente dell’associazione. Le attività investigative mirano a chiarire i controlli e i flussi di denaro legati a questa organizzazione, contribuendo a fare luce su possibili illeciti e a garantire la trasparenza delle associazioni coinvolte.

Sono state in tutto 17 le perquisizioni eseguite nell’ambito dell’ inchiesta sui finanziamenti ad Hamas che ha portato a diversi arresti ieri, compreso quello di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione palestinesi in Italia. Si è trattato di perquisizioni personali e locali, anche nelle tre sedi dell’ Abspp (Associazione benefica di solidarietà al popolo palestinese) di Genova, Milano e Roma, che hanno interessato anche le città di Torino, Bologna, Bergamo, Firenze, Monza Brianza, Lodi, Sassuolo (Modena). Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Finanziamenti ad Hamas, le perquisizioni nelle sedi dell'associazione Abspp Leggi anche: Terrorismo, 7 milioni di finanziamenti ad Hamas: le immagini delle perquisizioni a Milano Leggi anche: Inchiesta su presunti finanziamenti ad Hamas: a Milano perquisita l'associazione "La Cupola d'oro" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Genova, 7 milioni di finanziamenti ad Hamas: 9 arresti, tra cui Mohammad Hannoun; Finanziamenti ad Hamas per sette milioni, 9 arresti. L’indagine partita da Genova; Genova: i corrieri, i soldi ad Hamas, le foto nei cellulari e i documenti israeliani; Terrorismo, 7 milioni di finanziamenti ad Hamas: le immagini delle perquisizioni VIDEO. Finanziamenti ad Hamas, le perquisizioni nelle sedi dell'associazione Abspp - (LaPresse) Sono state in tutto 17 le perquisizioni eseguite nell'ambito dell'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas che ha portato a diversi ... stream24.ilsole24ore.com

Fondi ad Hamas, sequestrato un milione durante le perquisizioni: pc e dispositivi elettronici nascosti in intercapedini - In tutto, sottolinea la Procura, è stato sequestrato denaro contante per un milione e 80 mila euro, trovato non solo nella sede dell'Abspp ma anche nelle ... ilsecoloxix.it

Finanziamenti ad Hamas: sequestrati soldi, computer e bandiere tra Genova e Sassuolo - Sono continuate fino a tarda sera le perquisizioni scattate durante l'operazione "Domino" a Genova, che ha portato a nove persone arrestate con l'accusa di aver finanziato Hamas. primocanale.it

Fondi ad #Hamas. Indagata anche l'attivista e giornalista Angela Lano. Orientalista, direttrice dell'agenzia InfoPal, è considerata responsabile della propaganda in Italia. Nell'inchiesta: 9 arresti cautelari per oltre 7 milioni di finanziamenti attraverso associazio x.com

Tg2. . L'inchiesta sui finanziamenti ad #Hamas. Il presidente dei palestinesi in #Italia, #Hannoun, considerato dagli investigatori al vertice della cellula italiana. La reazione del mondo politico. Al #Tg2Rai ore 13,00 #28dicembre - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.