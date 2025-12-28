Finanziamenti ad Hamas indagata anche la giornalista No Tav Angela Lano Considerata responsabile della propaganda in Italia

Angela Lano, giornalista torinese e direttrice dell’agenzia Infopal, è tra gli indagati nell’ambito di un’inchiesta su finanziamenti a Hamas. La sua figura è stata considerata responsabile di propaganda in Italia. L’indagine coinvolge anche altri soggetti e si focalizza sui circa sette milioni di euro destinati al gruppo palestinese, sollevando attenzione sulle fonti di finanziamento e le responsabilità di coloro che supportano attività legate a Hamas.

La torinese Angela Lano, di 62 anni, giornalista e orientalista, direttrice dell'agenzia di stampa 'Infopal' e autrice di diversi libri sul mondo arabo e islamico figura tra gli indagati nell' inchiesta che ha portato a nove misure cautelari per sette milioni di euro di finanziamenti ad Hamas. Lo riporta l'edizione di Torino de "La Stampa". Lano è una storica attivista No Tav e secondo quanto riporta il quotidiano è indagata per concorso e partecipazione in associazione con finalità terroristica. Sequestrate bandiere di Hamas e dispositivi informatici. Ieri la sua abitazione a Sant'Ambrogio è stata perquisita dalla Digos, che ha sequestrato denaro contante, dispositivi informatici e bandiere con simboli di Hamas.

