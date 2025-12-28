Finanziamenti ad Hamas indagata anche la giornalista No Tav Angela Lano Considerata responsabile della propaganda in Italia

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Angela Lano, giornalista torinese e direttrice dell’agenzia Infopal, è tra gli indagati nell’ambito di un’inchiesta su finanziamenti a Hamas. La sua figura è stata considerata responsabile di propaganda in Italia. L’indagine coinvolge anche altri soggetti e si focalizza sui circa sette milioni di euro destinati al gruppo palestinese, sollevando attenzione sulle fonti di finanziamento e le responsabilità di coloro che supportano attività legate a Hamas.

La torinese Angela Lano, di 62 anni, giornalista e orientalista, direttrice dell’agenzia di stampa ‘Infopal’ e autrice di diversi libri sul mondo arabo e islamico figura tra gli indagati nell’ inchiesta che ha portato a nove misure cautelari per sette milioni di euro di finanziamenti ad Hamas. Lo riporta l’edizione di Torino de “La Stampa”. Lano è una storica attivista No Tav e secondo quanto riporta il quotidiano è indagata per concorso e partecipazione in associazione con finalità terroristica. Sequestrate bandiere di Hamas e dispositivi informatici. Ieri la sua abitazione a Sant’Ambrogio è stata perquisita dalla Digos, che ha sequestrato denaro contante, dispositivi informatici e bandiere con simboli di Hamas. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Sette milioni di finanziamenti ad Hamas, 9 arresti: c'è anche il presidente dei Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun

Leggi anche: Genova, 9 arresti per “finanziamenti illeciti ad Hamas per €7mln”, coinvolto anche presidente associazione palestinesi Italia Mohammad Hannoun

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sette milioni di finanziamenti ad Hamas: 9 arresti a Genova. C’è anche il presidente dei palestinesi in Italia; Associazioni benefiche per finanziare Hamas: Genova al centro della maxi inchiesta; Minacce alla ex, il giornalista Varriale condannato a 7 mesi; Finanziamenti pro-Hamas spacciati per pro-Pal: 9 arresti tra cui Hannoun.

finanziamenti hamas indagata giornalistaFinanziamenti ad Hamas, indagata anche la giornalista No Tav Angela Lano. «Considerata responsabile della propaganda in Italia» - La torinese Angela Lano, di 62 anni, giornalista e orientalista, direttrice dell’agenzia di stampa ‘Infopal’ e autrice di diversi libri sul mondo arabo e islamico figura tra gli indagati nell’ inchies ... open.online

finanziamenti hamas indagata giornalistaFondi a Hamas, filone di inchiesta a Torino: indagata giornalista-attivista - Tav, intrattiene contatti quasi quotidiani con Mohammed Hannoun, principale indagato dell'inchiesta della Dia di Genova ... telenord.it

finanziamenti hamas indagata giornalistaFinanziamenti ad Hamas: tra gli indagati Angela Lano, storica attivista No Tav e pro Pal - La giornalista direttrice di Infopal è accusata per i suoi rapporti con l’imam Hannoun e per l’attività di propaganda dell’associazione terroristica in Italia ... torino.repubblica.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.