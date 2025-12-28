Finanziamenti ad Hamas | in inchiesta anche nome imam Torino Mohamed Shahin

Un’indagine condotta da Polizia di Stato e Guardia di Finanza ha portato all’arresto di nove persone per finanziamenti ad Hamas tramite associazioni benefiche. Tra i nomi coinvolti figura anche Mohamed Shahin, imam di Torino, recentemente coinvolto in un procedimento di espulsione e successivamente reintegrato dalla Corte d’Appello. L’inchiesta evidenzia il ruolo di alcuni soggetti nell’agevolare il sostegno economico all’organizzazione palestinese.

(Adnkronos) – C'é anche il nome di Mohamed Shahin, l'imam di Torino destinato all'espulsione e poi 'liberato' dalla Corte d'appello, negli atti dell'inchiesta di Polizia di Stato e Guardia di Finanza che ha portato ieri a 9 arresti per finanziamenti ad Hamas attraverso sedicenti associazioni benefiche. Nell'ordinanza del Gip Silvia Carpantini, come si legge su . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Finanziamenti ad Hamas, spunta il nome dell'imam di Torino: Mohamed Shahin e le telefonate con gli indagati Leggi anche: Finanziamenti ad Hamas, spunta il nome dell'imam di Torino La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Come funzionavano i finanziamenti per Hamas e chi è l'ideatore; Genova, 7 milioni di finanziamenti ad Hamas: 9 arresti, tra cui Mohammad Hannoun; “7 milioni a Hamas”, così dirottavano i fondi per Gaza. Meloni: Soddisfazione per maxi operazione; Finanziamenti ad Hamas per 7 milioni di euro attraverso associazioni, 9 arresti. Finanziamenti ad Hamas: in inchiesta anche nome imam Torino Mohamed Shahin - Perquisizioni nelle sedi Abspp: sequestrati contanti per una somma complessiva di circa 1. msn.com

Nella maxi-inchiesta sui finanziamenti ad Hamas, spunta il nome dell’imam Shahin: non è indagato ma ha parlato dei fondi con gli arrestati - Dagli atti emergerebbero telefonate compromettenti, come quella con El Shobky, ritenuto il referente per la raccolta del denaro in Piemonte ... quotidianopiemontese.it

Finanziamenti ad Hamas, l’ombra lunga dell’inchiesta arriva a Torino e sfiora l’imam Shahin - L’inchiesta sui finanziamenti ad Hamas attraverso associazioni attive in Italia allarga il proprio perimetro e arriva a Torino, portando con sé nomi, contatti e circostanze che alimentano un quadro gi ... giornalelavoce.it

Fondi ad #Hamas. Indagata anche l'attivista e giornalista Angela Lano. Orientalista, direttrice dell'agenzia InfoPal, è considerata responsabile della propaganda in Italia. Nell'inchiesta: 9 arresti cautelari per oltre 7 milioni di finanziamenti attraverso associazio x.com

Finanziamenti illeciti a Hamas, bufera politica: dal centrodestra l’offensiva contro la sinistra L’indagine della Procura di Genova che ha portato all’arresto di nove persone con l’accusa di aver convogliato risorse economiche verso Hamas attraverso una rete di - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.