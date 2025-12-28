Un’indagine recente ha portato all’arresto di nove persone coinvolte in presunti finanziamenti ad Hamas. Tra gli indagati figura anche una giornalista, ora sottoposta a procedimento per concorso in terrorismo. La notizia solleva questioni sulla trasparenza delle fonti di finanziamento e sull’influenza di tali fondi sulle attività legate al gruppo.

C’è anche una giornalista indagata nell’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas che ieri ha portato all’arresto di nove persone. Lo riporta l’edizione di Torino del quotidiano La Stampa spiegando che si tratta di Angela Lano, torinese di 62 anni, giornalista e orientalista, direttrice dell’agenzia di stampa Infopal e autrice di diversi libri sul mondo arabo e islamico. Storica attivista No Tav, Lano – spiega il quotidiano – è indagata per concorso e partecipazione in associazione con finalità terroristica e ieri la sua abitazione è stata perquisita dalla Digos, che ha sequestrato denaro contante, dispositivi informatici e bandiere con simboli di Hamas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Finanziamenti ad Hamas”: anche una giornalista indagata per concorso in terrorismo

Leggi anche: Finanziamenti ad Hamas, indagata anche la giornalista No Tav Angela Lano. «Considerata responsabile della propaganda in Italia»

Leggi anche: Terrorismo, finanziamenti per 7 mln ad Hamas: 9 arresti a Genova

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Genova: i corrieri, i soldi ad Hamas, le foto nei cellulari e i documenti israeliani; Sette milioni di finanziamenti ad Hamas: 9 arresti a Genova. C’è anche il presidente dei palestinesi in Italia; Associazioni benefiche per finanziare Hamas: Genova al centro della maxi inchiesta; Finanziamenti pro-Hamas spacciati per pro-Pal: 9 arresti tra cui Hannoun.

Finanziamenti ad Hamas, indagata anche la giornalista No Tav Angela Lano. «Considerata responsabile della propaganda in Italia» - La torinese Angela Lano, di 62 anni, giornalista e orientalista, direttrice dell’agenzia di stampa ‘Infopal’ e autrice di diversi libri sul mondo arabo e islamico figura tra gli indagati nell’ inchies ... msn.com