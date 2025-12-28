Finanziamenti a Hamas tra gli indagati anche una giornalista No Tav
Tra gli indagati nell’inchiesta sui finanziamenti ad Hamas coordinata dalla Direzione antimafia di Genova figura anche Angela Lano, giornalista e direttrice dell’agenzia di stampa Infopal. Con 62 anni, Lano è nota per i suoi studi sul mondo arabo e islamico, oltre a essere una storica attivista No Tav. L’indagine si concentra sulle connessioni e sui flussi di finanziamenti che coinvolgono gruppi considerati terroristici.
Tra gli indagati nell’ inchiesta sui finanziamenti ad Hamas coordinata dalla Direzione antimafia e antiterrorismo di Genova c’è anche Angela Lano, 62enne giornalista e direttrice dell’agenzia di stampa Infopal, autrice di diversi libri sul mondo arabo e islamico, nonché storica attivista No Tav (oltre che Pro Pal). Lo scrive La Stampa. Secondo gli inquirenti Lano avrebbe avuto rapporti quasi quotidiani con Mohammed Hannoun, imam di Genova e presidente dei Palestinesi d’Italia, al centro delle indagini: gli agenti della Digos hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione, che ha portato al sequestro di alcuni dispositivi informatici e delle bandiere con i simboli di Hamas. 🔗 Leggi su Lettera43.it
