Finanziamenti a Hamas Magoni | Fatto gravissimo | necessaria piena trasparenza

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il deputato Magoni ha evidenziato l'importanza di fare piena luce sui finanziamenti a Gaza, sottolineando la gravità della situazione. Da Bruxelles, si rende necessario garantire trasparenza e chiarezza sulle modalità e i soggetti coinvolti, per evitare ambiguità e tutelare la credibilità delle istituzioni. La questione dei finanziamenti rappresenta un tema cruciale che richiede attenzione e un impegno concreto per chiarire ogni possibile ambiguità.

“Da Bruxelles non possiamo più ignorare quanto sta emergendo sul circuito dei finanziamenti legati a Gaza. Per mesi, anche in Italia, chi non si è allineato a una narrazione ideologica e militante è stato attaccato con accuse inaccettabili, arrivando persino a essere bollato come complice di crimini gravissimi”. Così in una nota Lara Magoni, eurodeputata bergamasca di Fratelli d’Italia. “La posizione di Fratelli d’Italia – prosegue Magoni – è sempre stata chiara: solidarietà alla popolazione civile palestinese, ma nessuna ambiguità nei confronti di Hamas e di chi lo sostiene o lo giustifica. Una linea di responsabilità che abbiamo mantenuto ben prima del 7 ottobre, quando molti preferivano chiudere gli occhi”. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

