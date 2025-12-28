Finanziamenti a Hamas Magoni | Fatto gravissimo | necessaria piena trasparenza

Il deputato Magoni ha evidenziato l'importanza di fare piena luce sui finanziamenti a Gaza, sottolineando la gravità della situazione. Da Bruxelles, si rende necessario garantire trasparenza e chiarezza sulle modalità e i soggetti coinvolti, per evitare ambiguità e tutelare la credibilità delle istituzioni. La questione dei finanziamenti rappresenta un tema cruciale che richiede attenzione e un impegno concreto per chiarire ogni possibile ambiguità.

“Da Bruxelles non possiamo più ignorare quanto sta emergendo sul circuito dei finanziamenti legati a Gaza. Per mesi, anche in Italia, chi non si è allineato a una narrazione ideologica e militante è stato attaccato con accuse inaccettabili, arrivando persino a essere bollato come complice di crimini gravissimi”. Così in una nota Lara Magoni, eurodeputata bergamasca di Fratelli d’Italia. “La posizione di Fratelli d’Italia – prosegue Magoni – è sempre stata chiara: solidarietà alla popolazione civile palestinese, ma nessuna ambiguità nei confronti di Hamas e di chi lo sostiene o lo giustifica. Una linea di responsabilità che abbiamo mantenuto ben prima del 7 ottobre, quando molti preferivano chiudere gli occhi”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Nuovo regolamento Ue sui partiti: cosa cambia davvero sulla trasparenza e i finanziamenti Leggi anche: Pregliasco sbaglia sui finanziamenti da Big Pharma: la trasparenza non elimina il conflitto d’interessi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gaza, Magoni (FdI): “scenario inquietante su finanziamenti a Hamas, ora piena chiarezza”; 27 Dicembre 2025 Archives. Finanziamenti a Hamas, Magoni: “Fatto gravissimo: necessaria piena trasparenza” - “La posizione di Fratelli d’Italia – prosegue Magoni – è sempre stata chiara: solidarietà alla popolazione civile palestinese, ma nessuna ambiguità nei confronti di Hamas e di chi lo sostiene o lo ... bergamonews.it

Indagine sui finanziamenti ad Hamas, pacchi di soldi nei container e quella confidenza in auto: “Va quasi tutto ai miliziani!” - La frase pronunciata da uno dei più stretti (ex) collaboratori di Mohammad Hannoun, che confidandosi ... ilsecoloxix.it

Gaza, Magoni (FdI): “scenario inquietante su finanziamenti a Hamas, ora piena chiarezza” - L’europarlamentare Lara Magoni accende un faro sulle indagini italiane riguardanti il circuito dei finanziamenti ... valtellinanews.it

Finanziamenti a Hamas, si indaga anche su una giornalista e storica attivista No Tav x.com

Finanziamenti illeciti a Hamas, bufera politica: dal centrodestra l’offensiva contro la sinistra L’indagine della Procura di Genova che ha portato all’arresto di nove persone con l’accusa di aver convogliato risorse economiche verso Hamas attraverso una rete di - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.