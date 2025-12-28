Dal 16 al 18 gennaio, il Teatro Alfieri ospiterà Filippo Caccamo con il suo nuovo spettacolo,

C’è grande attesa per il ritorno sul palcoscenico di Filippo Caccamo, che dal 16 al 18 gennaio farà tappa al Teatro Alfieri con la sua ultima fatica creativa: “Fuori di tela”. Non si tratta di un semplice monologo, ma di un colpo di teatro vero e proprio, un progetto originale e inedito che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Filippo Caccamo va "Fuori di tela": la rivoluzione comica approda all'Alfieri

Leggi anche: 'Fuori di tela', Filippo Caccamo torna a Ferrara con il suo nuovo spettacolo comico

Leggi anche: Filippo Caccamo con il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”giovedì 4 Dicembre al Teatro Olimpico di Roma

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Filippo Caccamo al Teatro Lirico: «Sono "fuori di tela" e insegno l'arte del ridere» - Una è un indizio, due sono una prova, quando il quadro delle battute inizia a prendere forma, si ha la certezza: l’artista è un bravo “pittore” di ... leggo.it

Il 4 dicembre Filippo Caccamo arriva al Teatro Olimpico a Roma - Dopo tre anni di sold out nei teatri di tutta Italia a ridere delle follie tragicomiche del “mondo scuola”, Filippo Caccamo – 2 milioni e mezzo di follower – è in tour con il suo nuovo spettacolo ... rainews.it

"Fuori di tela? Faccio ridere il pubblico divulgando l'arte: la comicità insegna..." - Gli adagi popolari sono sempre utili e non si può dire che Filippo Caccamo non abbia seguito il saggio consiglio che viene da lontano. ilgiornale.it

Filippo Caccamo in FUORI DI TELA. Fuori di tela è uno spettacolo completamente nuovo, un colpo di teatro, firmato Filippo Caccamo, che torna in scena con un progetto originale, inedito e soprattutto irresistibilmente comico. Con la sua inconfondibile ironia - facebook.com facebook