Torna a Voghiera il tradizionale “giro per le vie del paese”, organizzato dalla Società Filarmonica di Voghenza. Un momento magico molto richiesto da paesani e attività locali con la partecipazione della Banda Filarmonica di Voghenza che rallegrerà le famiglie e la comunità con brani di festa. Mercoledì 31 dicembre, dalle 10 alle ore 14, il gruppo voghentino sfilerà per il centro cittadino di Voghiera partendo dalla Chiesa e sfilando a piedi per piazza Papa Giovanni XXIII, via A. Grandi, Via A. Moro, via G. Da Carpi, viale Bruno Buozzi, via G. Di Vittorio e via del Sandalo; alle ore 11 sarà il momento della frazione di Montesanto con alcuni brani nel parcheggio della “Locanda del Maggiordomo”, via Terracini e nel nuovo ristorante “D’Artèmi”; Alle ore 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Filarmonica tra le vie del paese. L’associazione prepara i 170 anni

