Figura di garanzia per le liste d' attesa | il Consiglio ha votato a favore all' unanimità
Il Consiglio ha approvato all’unanimità una figura di garanzia per le liste d’attesa, nel tentativo di migliorare l’efficienza del servizio sanitario nazionale. In un contesto in cui circa sei milioni di italiani rinunciano alle cure per difficoltà di accesso, questa iniziativa mira a garantire maggiore trasparenza e tutela dei diritti dei cittadini nel percorso di assistenza sanitaria.
“Il servizio sanitario nazionale purtroppo attraversa una fase di grande difficoltà in tutta Italia - si legge in una nota del Forum Sanità&Welfare del Pd di Parma - ne è prova il fatto che ormai quasi sei milioni di italiani rinunciano alle cure, ossia ad uno dei diritti più importanti del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
