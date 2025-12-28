Figura di garanzia per le liste d' attesa | il Consiglio ha votato a favore all' unanimità

Il Consiglio ha approvato all’unanimità una figura di garanzia per le liste d’attesa, nel tentativo di migliorare l’efficienza del servizio sanitario nazionale. In un contesto in cui circa sei milioni di italiani rinunciano alle cure per difficoltà di accesso, questa iniziativa mira a garantire maggiore trasparenza e tutela dei diritti dei cittadini nel percorso di assistenza sanitaria.

