Fiamme dalla torta nuziale sposo ustionato in Irpinia
La torta nuziale imbandita su un tavolo circondato da una batteria di fuochi d'artificio nella elegante hall di un albergo ristorante, il Kristall di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Allo scoccare della mezzanotte fontane luminose avrebbero incorniciato gli sposi che si baciano mentre tagliano la prima fetta del dolce che suggella la fine di un banchetto andato avanti per tutto il giorno. Fotografo e videomaker avrebbero immortalato l'istante, mentre una schiera di parenti e amici armati di smartphone avrebbero provveduto a diffondere le immagini del momento piu' scenografico. Almeno cosi' era nei piani degli sposi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Matrimonio da incubo: torta nuziale in fiamme, sposo ferito e hotel devastato dal fumo
Leggi anche: Matrimonio finisce in fiamme, lo sposo ustionato nell'Avellinese
Matrimonio finisce in fiamme, lo sposo ustionato nell'Avellinese; Fiamme nella hall dell’ Hotel al termine della cerimonia nuziale: ferito lo sposo; Matrimonio ad Ariano Irpino: cerimonia interrotta da un incendio, paura tra gli invitati; Incendio durante un matrimonio ad Ariano: scintille sulla torta scatenano il panico all’hotel Kristall.
Matrimonio finisce in fiamme, lo sposo ustionato nell'Avellinese - Era tutto pronto: la torta nuziale imbandita su un tavolo circondato da una batteria di fuochi d'artificio nella elegante hall di un albergo ristorante, il Kristall di Ariano Irpino, in provinci ... msn.com
Taglio della torta, tutto quello che c’è da sapere sulla tradizione - La maggior parte delle coppie sceglie di includere questa operazione nel proprio ricevimento per tenere fede alla ... dilei.it
La vicenda avvenuta ad Ariano, panico tra gli invitati, le fiamme dalle prime ricostruzioni scatenate dalle fontane luminose sulla torta. Danni alla hall della struttura, sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri. Per fortuna nessuna conseguenza grave per i presenti - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.