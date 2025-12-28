La torta nuziale imbandita su un tavolo circondato da una batteria di fuochi d'artificio nella elegante hall di un albergo ristorante, il Kristall di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Allo scoccare della mezzanotte fontane luminose avrebbero incorniciato gli sposi che si baciano mentre tagliano la prima fetta del dolce che suggella la fine di un banchetto andato avanti per tutto il giorno. Fotografo e videomaker avrebbero immortalato l'istante, mentre una schiera di parenti e amici armati di smartphone avrebbero provveduto a diffondere le immagini del momento piu' scenografico. Almeno cosi' era nei piani degli sposi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fiamme dalla torta nuziale, sposo ustionato in Irpinia

Leggi anche: Matrimonio da incubo: torta nuziale in fiamme, sposo ferito e hotel devastato dal fumo

Leggi anche: Matrimonio finisce in fiamme, lo sposo ustionato nell'Avellinese

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Matrimonio finisce in fiamme, lo sposo ustionato nell'Avellinese; Fiamme nella hall dell’ Hotel al termine della cerimonia nuziale: ferito lo sposo; Matrimonio ad Ariano Irpino: cerimonia interrotta da un incendio, paura tra gli invitati; Incendio durante un matrimonio ad Ariano: scintille sulla torta scatenano il panico all’hotel Kristall.

Matrimonio finisce in fiamme, lo sposo ustionato nell'Avellinese - Era tutto pronto: la torta nuziale imbandita su un tavolo circondato da una batteria di fuochi d'artificio nella elegante hall di un albergo ristorante, il Kristall di Ariano Irpino, in provinci ... msn.com