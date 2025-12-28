Festival ’Ciò che conta’ | Omaggio alla famiglia

La sala San Gregorio era gremita all’inverosimile. E tanta gente ha ascoltato da fuori le parole del noto attore invitato da Famiglia Nuova all’interno del Festival ’Ciò che conta’. L’incontro con Cesare Bocci "è stato molto più di un’intervista: si è trasformato in un dialogo autentico, - ha commentato Raffaella Iale che ha dialogato con l’attore – un dialogo profondo, capace di creare una connessione immediata tra il palco e la platea". È stato un momento speciale inserito nel percorso di celebrazione dei 50 anni del Consultorio fermano, organizzazione di volontariato che da mezzo secolo accompagna e sostiene le famiglie nei momenti di fragilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

