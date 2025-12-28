Festeggiare la Befana | tradizioni e idee per trascorrere la giornata tra amici e parenti

Il 6 gennaio segna la conclusione delle festività natalizie, portando con sé tradizioni e usanze che coinvolgono amici e parenti. Per alcuni è un momento di gioia e condivisione, mentre altri lo vivono con maggiore riflessività. In questa giornata si celebrano tradizioni antiche e si trovano spunti per trascorrerla in compagnia, rispettando le usanze e creando ricordi semplici e significativi.

Chiude le feste natalizie, per questo alcuni non vedono l’ora che arrivi altri invece lo temono: nei confronti del 6 gennaio i sentimenti sono duplici. Quello che è certo è che tutti aspettano la Befana. La simpatica vecchietta che arriva a bordo di una scopa pronta a dispensare doni ai più. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: La Befana vien… in maneggio! Un pomeriggio tra amici e pony aperto a tutti Leggi anche: Salvatore Pignataro conquista la laurea magistrale in Economia, gli auguri di parenti e amici Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Eventi Befana 2026 in Italia: un viaggio tra magia, tradizioni e meraviglia; Epifania in Emilia-Romagna: tutti gli eventi da non perdere; Befana 2026: 15 città dove andare in Italia per festeggiare il ponte dell’Epifania; Befana 2026 a Milano: eventi, mercatini e idee per famiglie. Addio a tombola e menù tradizionali: le idee per festeggiare Natale in modo alternativo - Siete stanchi delle solite tradizioni natalizie che rendono le feste sempre uguali? fanpage.it

Befana, le tradizioni dell’Epifania 2025/ Dalla calza alla torta dei Re Magi, passando per gli eventi - Quali sono le tradizioni più belle ed importanti per la Befana e l'Epifania: da Nord a Sud, come si festeggia l'arrivo dei Re Magi a Betlemme Proprio oggi in tutta Italia – e in realtà in buona parte ... ilsussidiario.net

Befana, da dove nasce la sua leggenda: il legame con i Re Magi, la credenza popolare e i Paesi dove si festeggia - «La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte, il vestito alla romana... corriereadriatico.it

*FESTA DELLA BEFANA A ROMA 6 GENNAIO 2026 50€ - Mercatino di Natale e Festa della Befana a Piazza Navona* Babbo Natale, il teatro dei burattini e gli artisti di strada vi attendono per festeggiare la festa più amata dell’anno con _gran final - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.